  • BIST 99.028
  • Altın 281,698
  • Dolar 5,8739
  • Euro 6,4829
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

BARIŞ PINARI HAREKÂTI: SMO KRİTİK NOKTAYA ULAŞTI!

»
BARIŞ PINARI HAREKÂTI: SMO KRİTİK NOKTAYA ULAŞTI!
Anadolu Ajansı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin Menbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 karayoluna ulaştığını duyurdu.

Türkiye, ABD ile yapılan güvenli bölge görüşmelerinde terör örgütü PKK/YPG’nin tamamen arındırıldığı ve TSK kontrolünde olacak güvenlik sınırını, 32 kilometre derinlikte M4 karayolu olarak masaya koymuştu.

Anadolu Ajansı, Barış Pınarı’nın dördüncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle SMO askerlerinin, harekâtın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 karayoluna ulaştığını duyurdu.

M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK’nın Fırat Nehri’nin batısındaki Menbiç’ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik karayolu bağlantısını sağlıyor.

Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. YPG/PKK, söz konusu karayolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SURUÇ’TAN BİR ACI HABER DAHA!12 Ekim 2019 Cumartesi 09:21
  • BAKANLIK DUYURDU: ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 415’E ULAŞTI!12 Ekim 2019 Cumartesi 09:08
  • 43 YILLIK KURUM KAPATILIYOR!12 Ekim 2019 Cumartesi 08:59
  • TSK RESULAYN’DA TERÖRİSTLERİ BİR BİR YAKALIYOR!11 Ekim 2019 Cuma 18:04
  • İMAMOĞLU: DÜNYA, SURİYE’YE İLGİSİZ VE DUYARSIZ!11 Ekim 2019 Cuma 17:45
  • CEM YILMAZ'DAN ALKIŞLANACAK KARAR!11 Ekim 2019 Cuma 17:33
  • NAOMİ CAMPBELL ALKOLİK OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ!11 Ekim 2019 Cuma 16:56
  • EDA TAŞPINAR TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ!11 Ekim 2019 Cuma 16:38
  • RİHANNA’DAN SERT ELEŞTİRİ: ‘AMERİKA’DAKİ EN AKIL HASTASI İNSAN’11 Ekim 2019 Cuma 16:19
  • TERÖRİSTLER GAZETECİLERİ HEDEF ALDI!11 Ekim 2019 Cuma 16:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim