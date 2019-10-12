BARIŞ PINARI HAREKÂTI: SMO KRİTİK NOKTAYA ULAŞTI!

Anadolu Ajansı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin Menbiç'ten Kamışlı'ya uzanan stratejik M4 karayoluna ulaştığını duyurdu.

Türkiye, ABD ile yapılan güvenli bölge görüşmelerinde terör örgütü PKK/YPG’nin tamamen arındırıldığı ve TSK kontrolünde olacak güvenlik sınırını, 32 kilometre derinlikte M4 karayolu olarak masaya koymuştu.

Anadolu Ajansı, Barış Pınarı’nın dördüncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle SMO askerlerinin, harekâtın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 karayoluna ulaştığını duyurdu.

M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK’nın Fırat Nehri’nin batısındaki Menbiç’ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik karayolu bağlantısını sağlıyor.

Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. YPG/PKK, söz konusu karayolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.