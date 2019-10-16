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BARIŞ PINARI HAREKÂTI: BEYAZ SARAY’DA KRİTİK ‘TÜRKİYE’ TOPLANTISI!

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BARIŞ PINARI HAREKÂTI: BEYAZ SARAY’DA KRİTİK ‘TÜRKİYE’ TOPLANTISI!
ABD Senatosu'nun ve Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkiler ve savunma ile ilgili komitelerinin bugün ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği açıklandı.

Kongre’nin önde gelen üyeleri ile Trump arasındaki görüşmenin konusu ise Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’de terör unsurlarına karşı başlattığı mücadele olacak.

Reuters’ın Kongre kaynaklarına dayandırdığı habere göre; TSİ ile 22:00’da başlayacak görüşmeye davet edilenler arasında Senato’nun Cumhuriyetçi Çoğunluk lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile Senato ve Temsilciler Meclisi’ne bağlı Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler komitelerinin üst düzey isimleri bulunuyor.

Washington’da Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi konusunda görüşbirliği var. Hem Demokrat hem Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Ankara’nın Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmasıyla Türkiye’ye karşı yaptırımlar öngören ortak tasarılar hazırladı.

ABD Başkanı Trump, dün TSİ ile 23.30 sıralarında Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yaptırım listesine alan bir Başkanlık Kararnamesi çıkarmıştı.

Bu kararnameye göre; çelik için gümrük vergisi mayıs ayı öncesindeki düzeyi olan yüzde 50’ye yükseltilecek. ABD, Türkiye ile 100 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürütülen görüşmeleri de vakit geçirmeksizin durduracak.

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