BARIŞ PINARI DURDU! 13 MADDELİK ŞOK ANTLAŞMA!

Ankara’ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığı heyetiyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmeleri sonrası ortak açıklama yapıldı.

Ankara’ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığı heyetiyle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmeleri sona erdi. Görüşmelerde "Cumhurbaşkanı" Erdoğan'ın, ABD "Başkan Yardımcısı" Pence ile masabaşında yan yana oturması ise eleştiri konusu oldu.

Görüşmeler sonucunda Türkiye’nin operasyonu 120 saat içerisinde askıya alacağı, YPG’nin geri çekileceği ve Türkiye’nin istediği güvenli bölge sınırlarından ayrılana kadar operasyonun "durdurulacağı" konusunda anlaşma sağlandı. Türk tarafı anlaşma metninde operasyon için "ateşkes" ifadesi yerine "ara verildi" ve "durduruldu" dedi. Ancak ABD Başkan Yardımcısı Pence'in açıklamasında "ateşkes" ifadesini kullanması dikkat çekti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptığı açıklamada, "Bir hafta önce Türk güçleri Suriye'ye girdi. Bugün gururla belirtmeliyim ki, Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, Erdoğan ile olan ve Türkiye ile olan güçlü ilişkileri sayesinde Türkiye ve ABD Suriye'de ateşkes için anlaşmıştır. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na ara verecektir. Harekata 120 saat ara verilecek ve bu süre içinde ABD, YPG'nin güvenli bölgeden çıkmasını sağlayacaktır. Ve ardından operasyon duracak" dedi.

Pence şöyle devam etti: "Türkiye, Kobani’ye yönelik herhangi bir operasyonda bulunmamayı kabul etmiştir. Güvenli bölge sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi için adımlar atılması konusunda anlaşılmıştır. Ateşkes anlaşmasına ek olarak IŞİD’in Suriye’nin kuzeyinde tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır. Güvenli bölgeye insanların yeniden yerleştirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır. Dini ve etnik azınlıkların görüşülmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır."

Pence, söz konusu anlaşmayla birlikte ABD'nin Türkiye'ye yeni bir yaptırım uygulamayacağını da açıkladı. Pence, "Daimi bir ateşkes gerçekleştiğinde Trump, ekonomik yaptırımların da kaldırılması konusunda anlaştı" ifadesini kullandı.

"BU BİR ATEŞKES DEĞİL"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pence’in açıklamalarının ardından yaptığı açıklamada “Bu bir ateşkes değil, operasyona ara vereceğiz, durdurma yok. Ateşkes iki meşru taraf arasında olur” ifadelerini kullandı.

“YPG'nin ağır silahlarının toplanması konusunda mutabakat sağladık” diyen Bakan Çavuşoğlu, “YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz. YPG unsurları çıktıktan sonra biz ancak harekatı durdurabiliriz” diye konuştu.

4 saat 20 dakika süren toplantının ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

“ABD hedeflerimizin meşruiyetini kabul etmiş oldu. YPG'nin ağır silahlarının toplanması mevzilerinin imha edilmesi hususunda mutabakat sağladık. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve BMGK 2054 kararınca siyasi sürece sadık olma konusunda mutabakat sağladık.

YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için 120 saat operasyona ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır. Terör unsurları çıktıktan sonra operasyon duracaktır. Operasyonu durdurduktan sonra mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

Bu sonuca sayı Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde ulaştık. Cumhurbaşkanımızın Trump’la Bakü’de yaptığı telefonda heyetleriniz gelsin görüşelim dedi. Sayın Trump o zaman ‘operasyonu durdurun’ diyordu.

Heyet dünden beri buradaydı. Bu süre boyunca arkadaşlarımızla süreci yürüttük. Hepsine teşekkür ediyorum.”

13 MADDELİK ANLAŞMA METNİ

1. Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder.ABD, Türkiye’nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar.

2. Türkiye ve ABD, kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin, ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul eder.

3. Türkiye ve ABD “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” anlayışıyla, NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder.

4. Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineler.

5. Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ’la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Bu, önceden DEAŞ kontrolünde olan alanlarda yaşayıp yerinden edilen şahıslar ile alıkoyma merkezleri hususlarında uygun şekilde gerçekleştirilecek eşgüdümü de içerir.

6. Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır.

7. Türk tarafı Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal (güvenli bölge) sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular.

8. Her iki ülke Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler.

9. Her iki taraf Türkiye’nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

10. Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

11. Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı’na, güvenli bölgeden YPG’nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir.Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.

12. Barış Pınarı Harekatı’naara verildiğinde ABD, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilavelerini getirmeme ve Kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye’de barış ve güvenliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin altını çizmek hususunda mutabık kalır. Barış Pınarı Harekatı 11. paragraf uyarınca durdurulduğunda, yukarıda bahsigeçen Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

13. Her iki taraf bu açıklamada kaydedilen tüm hedeflerin uygulanması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmaktadır.