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Barış oyunculuğu bırakıyor mu?

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Barış oyunculuğu bırakıyor mu?
Ünlü oyuncu Barış Arduç bugüne kadar dizilerden ve reklam çekimlerin den kazandığı parayı akıllı yatırım yaparak ticarete atıldı.

Bir süredir ekranlar da görünmeyen yakışıklı oyuncu kazandığı parayı ticarete yatırdı. Oyuncu'nun kazandığı parayla Nişantaşın da açılan yeni bir mekana ortak olduğu öğrenildi.  Arduç'a en büyük desteği veren ise sevgilisi Gupse Özay.

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