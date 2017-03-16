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Barış Arduç'tan ihanet iddialarına sert yanıt!

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Barış Arduç'tan ihanet iddialarına sert yanıt!
Barış Arduç çıkan 'ihanet' başlıkları haberleri "Çok iğrenç iddialar. Konuşmaya bile değmez" diyerek yalanladı.

Gupse Özay'ın da rol aldığı Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Tatlım Tatlım' filminin galası geçtiğimiz akşam yapıldı.Galaya Özay'ın sevgilisi Barış Arduç da katıldı.Film gösteriminden sonra Gupse Özay'ı öperek kutlayan Barış Arduç gala öncesi kırmızı halıda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.Barış Arduç'a çıkan 'ihanet' haberleri soruldu. Arduç, "Çok iğrenç iddialar. Konuşmaya bile değmez" diyerek hakkındaki haberi yalanladı

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