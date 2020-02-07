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Bardağı Taşıran Son Damla Oldu

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Bardağı Taşıran Son Damla Oldu
Virüsü yazdığı gizli mesajla duyuran doktor Li Wenliang, hastaları tedavi etmeye çalışırken coronavirüsünün kurbanı oldu. Wenliang'ın ölümü Çin halkını derinden sarsarken inanılmaz bir öfke doğurdu.

HER ŞEY MESAJLA BAŞLADI 

30 Aralık tarihinde genç doktor Li Wenliang Çin'in en yaygın mesaj uygulaması üzerinden tıp okulundan arkadaşlarına bir mesaj attı ve bu mesaj virüsün seyrine damgasını vurdu:

 
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    "Yerel bir deniz ürünleri pazarından 7 hasta SARS benzeri bir virüs nedeniyle hastanede karantina altında tutuluyor."

    CORONAVİRÜSÜNE BENZİYOR

      CORONAVİRÜSÜNE BENZİYOR 

      34 yaşındaki doktor yaptığı testlerin sonucunu görmesinin hemen ardından durumu şu şekilde açıklamıştı: "Hastalık coronavirüsüne benziyor."

       
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        SARS salgını, 2003 yılında Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Pekin hükümetinin salgını örtbas etmeye çalıştığı iddialar arasındaydı... Doktor Li, "Sadece üniversitedeki arkadaşlarımı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştım" ifadelerini kullanmıştı..

        YAZDIĞI MESAJ SAATLER İÇERİSİNDE VİRAL OLDU

          YAZDIĞI MESAJ SAATLER İÇERİSİNDE VİRAL OLDU 

          Ölümcül koronavirüs salgınının merkez üssü Wuhan'da çalışan doktor Li mesajında, arkadaşlarına sevdiklerini özel olarak uyarmalarını söylemişti.

           
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            Ancak birkaç saat içerisinde Li'nin mesajlarının ekran görüntüleri, adı sansürlenmeden viral hale geldi. Li, "Çevrimiçi ortamda dolaştıklarını görünce kontrolüm dışında olduğunu ve muhtemelen cezalandırılacağımı fark ettim" açıklamasında bulunmuştu.

            İNSANLARI UYARMAYA ÇALIŞTIĞI İÇİN SORUŞTURMADAN GEÇİRİLDİ

              İNSANLARI UYARMAYA ÇALIŞTIĞI İÇİN SORUŞTURMADAN GEÇİRİLDİ

              Mesajın yayılmasının ardından Li, Wuhan polisinin söylenti yayma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve salgının ilk haftalarında bunu yaşayan tek sağlıkçı da o değil.

               
              8SUÇLANDI

                SUÇLANDI 

                Çinli yetkililerin, virüsün başlangıcından itibaren gerçeği söyleyip söylemediklerine bakılmaksızın, salgın hakkındaki bilgileri kontrol altına almak için bir sansür uyguladığı ifade ediliyordu.

                BASKILARLA MÜCADELE

                  BASKILARLA MÜCADELE 

                  Doktor Li de yazdığı bir mesaj nedeniyle Wuhan polisinin "dedikodu yayma" suçlamasına maruz kaldı ve baskılarla mücadele etmeye çalışmıştı..

                   
                  10DOKTOR Lİ ÖLDÜ, ÇİN HALKI ÖFKE VE KEDERE BOĞULDU

                    DOKTOR Lİ ÖLDÜ, ÇİN HALKI ÖFKE VE KEDERE BOĞULDU 

                    Doktor Li dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.Ölümcül koronavirüs salgını hakkında uyarılar vermeye çalışan Çinli doktorun ölümü, Çin'de eşi görülmemiş düzeyde bir öfke ve keder yarattı.

                      Li'nin ölümün ardından sosyal medya öfkeyle dolup taştı. Çinlilerin uzun zamandır mücadele ettiği virüsün hayat şartlarına etkisi halkı karantina altında yaşamaya zorlarken doktor Li'nin ölümü çekilen acıları dayanılmaz hale getirdi.

                       
                      12DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ MESAJ YAYIMLADI

                        DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ MESAJ YAYIMLADI 

                        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Li'nin ölümünün ardından Twitter'da paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz. Hepimiz onun 2019nCoV konusundaki çalışmaları için minnettarız." ifadelerine yer verdi.

                        HÜKÜMETTEN ÖZÜR BEKLİYORLAR

                          HÜKÜMETTEN ÖZÜR BEKLİYORLAR 

                          Çin halkının bu öfkesinin yakın zamanda başka bir örneği daha yok. Halk Pekin hükümetinden doktor Li'ye yapılanların ardından özür ve iade-i itibar bekliyor.

                           
                          14İHBARCI DEĞİL BİR KAHRAMAN ÖLDÜ

                            "İHBARCI DEĞİL BİR KAHRAMAN ÖLDÜ" 

                            Çinliler Li ile ilgili yorumlarda en çok o bir kahramandı yorumunu yapıyor. Hükümetin ihbarcı olarak soruşturmadan geçirdiği Li Wenliang'ın ölümü son zamanlarda halkı bu denli öfkelendiren tek şey oldu...

                            HASTANE ÖLÜM HABERİNİ YALANLAMIŞTI AMA...

                              HASTANE ÖLÜM HABERİNİ YALANLAMIŞTI AMA... 

                              Dün akşam 9:30 saatlerinde yerel medya doktor Li Wenliang'ın ölümünü duyurdu. Bu ölüm yalnızca Çin'de değil dünya basınında da ses getirdi.

                               
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                                Yabancı ajanslar ölüm haberini son dakika olarak duyurdu ancak, saatler sonra Li Wenliang'ın ölümüne tedavi edildiği hastaneden yalanlama geldi.

                                HÜKÜMET DEĞİŞTİRMELERİNİ SÖYLEDİ

                                  "HÜKÜMET DEĞİŞTİRMELERİNİ SÖYLEDİ" 

                                  BBC'ye ve konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen gazeteci ve doktorlar yerel medyadaki haberlere hükümetin müdahale ettiğini ve resmi medya kuruluşlarına doktorun hala tedavi edildiğini duyurmak için raporlarını değiştirmelerinin söylendiği ifade edildi.

                                   
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                                    Sabaha karşı 3 sularında ise doktor Li'nin öldüğü tekrar duyuruldu.

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