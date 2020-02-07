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Bardağı Taşıran Son Damla Oldu
Virüsü yazdığı gizli mesajla duyuran doktor Li Wenliang, hastaları tedavi etmeye çalışırken coronavirüsünün kurbanı oldu. Wenliang'ın ölümü Çin halkını derinden sarsarken inanılmaz bir öfke doğurdu.
Etiketler: corona, virüs, çin, li wenliang
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Bardağı Taşıran Son Damla OlduVirüsü yazdığı gizli mesajla duyuran doktor Li Wenliang, hastaları tedavi etmeye çalışırken coronavirüsünün kurbanı oldu. Wenliang'ın ölümü Çin halkını derinden sarsarken inanılmaz bir öfke doğurdu.
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- 11:24 - Kanser Olacağınız Yıllar Önceden Belli Olacak
- 11:19 - FACİADAN DÖNÜLDÜ!
- 11:17 - Ormanın İçinde Kartlar Dağıtıldı
- 11:14 - Ünlü Şarkıcı Pozlarıyla Olay Oldu
- 11:07 - Escobar'ın Kiralık Katili Öldü
- 11:02 - Dehşet Anını Anlattılar
- 10:57 - 11 Milyon İnsan Feda Edildi
- 10:48 - Babası Öldürüp Yol Kenarına Attı
- 10:43 - Belçika'ya Tepki
- 10:40 - Kasım El-Rimi Öldürüldü
- 10:32 - Bardağı Taşıran Son Damla Oldu
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- 10:21 - Kazanın 2 Nedeni
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