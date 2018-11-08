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Barda Katliam !

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Barda Katliam !
ABD'nin batı yakası eyaletinde bir barda ateş açan saldırgan, 12 kişiyi öldürdü. Saldırganın da öldürüldüğü açıklandı.

ABD'nin California eyaletinde bir barda  düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi öldü. 

Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60  kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar & Grill adlı barda silahlı  saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda en az 30 el ateş edildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı  belirtildi. Yaralı sayısının onlarla ifade edildiği bildirildi. Ancak Şerif Sözcüsü yalnızca 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Sözcü, saatler sonra saldırganla birlikte 11 sivilin ve bir polisin de öldüğünü duyurdu.

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