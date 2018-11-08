Barda Katliam !

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi öldü.
Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar & Grill adlı barda silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Saldırıda en az 30 el ateş edildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralı sayısının onlarla ifade edildiği bildirildi. Ancak Şerif Sözcüsü yalnızca 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Sözcü, saatler sonra saldırganla birlikte 11 sivilin ve bir polisin de öldüğünü duyurdu.