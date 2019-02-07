Müzisyen eşi Emre bey ile İspanya Barcelona ya giden Erener yoğun bir sezonun ardından dinlenmeyi hakettigini söylüyor. Başrolünü oynadığı müzikal ile geçtiğimiz aylarda sevenleri ile buluşan Sertab Erener tatil dönüşü gösterilerine devam edecekmiş
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Barcelona tatili
Sertab Erener eşi Emre Kula ile tatile çıktı .
Etiketler: sertab erener, emre kula, tatil, barcelona
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- 17:19 - Barcelona tatili
- 17:04 - Reytingler starı belirleyecek
- 16:41 - Eşi başka adamla sarmaş dolaş görüntülendi
- 16:18 - Kızım babasıyla daha mutlu
- 15:53 - Türkiye'ye söz verdik
- 15:38 - Necati şaşmaz'a uzaklaştırma
- 15:31 - Ece el hareketiyle annesini kızdırdı
- 15:17 - Fatih Terim'in babası son yolculuğuna uğurlandı
- 14:30 - Onlar artık hukuk okur yazarı
- 13:38 - Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor
- 13:37 - Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor
- 13:36 - Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
- 13:32 - CHP 16 adayını daha açıkladı
- 13:22 - Fakirlik tipime uymuyor
- 13:08 - Aşıklar düğünde ortaya çıktı
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