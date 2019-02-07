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Barcelona tatili

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Barcelona tatili
Sertab Erener eşi Emre Kula ile tatile çıktı .

Müzisyen eşi Emre bey ile İspanya Barcelona ya giden Erener yoğun bir sezonun ardından dinlenmeyi hakettigini söylüyor. Başrolünü oynadığı müzikal ile geçtiğimiz aylarda sevenleri ile buluşan Sertab Erener tatil dönüşü gösterilerine devam edecekmiş 

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