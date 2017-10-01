Barcelona ligde kalacak mı?

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'nın bağımsızlık referandumu etrafında dönen en güçlü tartışmalardan biri, Barcelona futbol kulübünün geleceği ile ilgili.

BBC Türkçe'den Özge Özdemir'in haberine göre, Katalonya'nın bağımsızlığını elde etmesi durumunda Barça olarak adlandırılan futbol kulübü Barcelona'nın, İspanya'nın profesyonel futbol birinci ligi La Liga'da mücadele edip etmeyeceği ile ilgili tartışmalar uzun zamandır sürüyor.

Dünyanın en ünlü ve en fazla sayıda taraftara sahip futbol kulüplerinden biri olan Barça, Katalonya'nın en değerli ve büyük kurumlarından biri.

Forbes'un 2017'nin en değerli futbol kulüpleri listesine göre Barça, 3,64 milyar dolar ile Manchester United'dan sonra dünyanın en değerli ikinci kulübü.

Kulübün Facebook'ta 103 milyondan fazla, Twitter'da ise 24,3 milyon kadar takipçisi var.

Kulübün başkan yardımcılarından Carles Villarubí, aynı ligde kalmaya devam edeceklerini ifade etti.

Diğer yandan La Liga'nın başkanı Javier Tebas ise bağımsızlık sürecinin söz konusu olması takdirinde Barcelona'nın nerede oynayacağına kendisinin karar veremeyeceğini söyledi.

Barça'nın ezeli rakibi olan Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane'a göre ise Barcelona'nın olmadığı bir La Liga hayal bile edilemez.

Öte yandan bu kadar değerli bir kulübün dünyanın herhangi bir ligi tarafından seve seve kabul edileceği de yapılan diğer yorumlar arasında.

'Bir kulüpten fazlası'

Barça'nın bağımsızlığın gerçekleşmesi takdirinde hangi ligde mücadele edeceği tartışmaları bir yana, futbol kulübünün Katalonya'nın bağımsızlık söyleminde nerede durduğu da çokça konuşulan konulardan biri.

"Més que un club" yani "Bir kulüpten fazlası" sloganını kullanan Barça'yı hedef alan bu tartışmalar, "Futbol asla sadece futbol değildir" saptamasını akıllara getiriyor.

Barcelona futbol kulübü resmi olarak referandumun düzenlenmesinden yana.

Kulüp, şimdiye kadar siyasi açıdan en sert duruşunu 20 Eylül'de Katalan siyasetçilerin gözaltına alınmasının ardından gösterdi.

Barcelona'nın internet sitesinden yapılan resmi açıklamada, "Ulusa, demokrasiye, ifade özgürlüğüne ve ulusların kendi kaderini tayin etme hakkına tarihi olarak sadık kalan FC Barcelona, bu hakların özgürce yerine getirilmesini engelleyen her hareketi kınamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Üyelerinin çeşitliliğine sonsuz saygı duyan FC Barcelona, Katalanların çoğunluğunun iradesini desteklemeye devam edecektir, bunu da sivil, barışçıl ve örnek oluşturacak bir şekilde yapacaktır" denildi.

Takımın önemli oyuncularından Gerard Piqué ise Twitter'dan yazdığı mesajında, #Votarem (Oy vereceğiz) etiketini kullanarak, " Bugünden itibaren Pazar'a kadar barışçıl bir şekilde kendimizi ifade edeceğiz. Onlara hiçbir bahane vermeyelim. Zaten bunu istiyorlar. Yüksek ve güçlü bir şekilde sesimizi çıkaralım" dedi.

Ancak gerek Barça'nın açıklamasına gerek Pique'nin tweetine bağımsızlığa karşı çıkan kulüp taraftarları ve İspanya'nın bazı ana akım basın kuruluşlarından tepki geldi.

Barcelona sokaklarında rastladığımız bazı Barça taraftarları da takımlarına duydukları tepkiyi dile getiriyor.

'Siyaset ve futbol karışmamalı'

Özellikle referanduma sayılı saatler kala, ellerinde hem İspanya hem de Katalonya bayraklarıyla dolaşan ve Katalonya'nın bağımsızlığına karşı çıkan Katalanları daha sık görmek mümkün.

Katalonya hükümet binasının önünde rastladığım İspanya ve Katalonya bayrağı taşıyan vatandaşlar, 'Halkı bölmeyi amaçlıyor' diyerek tanımladıkları referanduma karşı büyük öfke duyuyor.

İçlerinden Javier isimli en genç olanı, üniversitelerde 'bağımsızlık yanlısı grupların uyguladığı şiddetin' egemen olduğunu dile getiriyor.

Taraftarı oldukları Barça'ya ise ayrıca kızgınlar.

Daha büyük olan Javier, "Barça apolitik olmak zorunda. Futbol ile siyaseti birbirine karıştırmamalı" diyor.

Tito ise Latin Amerika'dan Türkiye'ye kadar Barça'nın dünyanın dört bir yanında taraftarları olduğunu, bu yüzden takımın Katalonya'nın bağımsızlığından yana taraf almaması gerektiğini söylüyor.