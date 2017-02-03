Barcelona, Eski Oyuncusu Ronaldinho'yu Kulübün Brezilya Temsilcisi Yaptı

Barcelona'da efsaneleşen Ronaldinho, kulübüne geri döndü. Brezilyalı süper yıldız, Barcelona'nın Brezilya temsilcisi oldu.

FC Barcelona, Ronaldinho ile, önümüzdeki yıllarda Brezilya'da yapılacak çeşitli etkinliklerde Barcelona'nın büyükelçisi ve temsilcisi olacağı konusunda anlaşmaya vardı.

TEMSİL EDECEK

Ronaldinho ayrıca, Barcelona'nın düzenleyeceği dünya çapındaki kliniklere, eğitim oturumlarına ve kurumsal etkinliklere katılacak ve kulübün etkinlikleri arasında yer alan 'Legends' adlı projenin bir parçası olacak.

TECRÜBELERİNİ ÇOCUKLARA ANLATACAK

FCBEscola aracılığıyla, FC Barcelona ve Ronaldinho'nun futbol akademileri, hem marka hem de bununla olası dernekler açısından farklı yollar arayacak. Ronaldinho ayrıca bazı okullarda açılış ve kapanış törenlerinde yer alacak ve eğitim görüşmelerindeki tecrübelerini paylaşacağı etkinliklere katılacak.

UNICEF'E KATKI SAĞLAYACAK

Ronaldinho, UNICEF ile ilgili FC Barcelona Vakfı etkinliklerine de katılacak. Masia 360 projesi, katılan sporcuların eğitimi ve koçluğu ile Brezilya'nın mevcut olduğu Barcelona'nın projelerinden bir diğeri olacak.

Anlaşma, Ronaldinho ve Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun katılımıyla Camp Nou'da yapılacak. Ardından, medya Brezilyalı yıldızın fotoğraflarını kulüp müzesinde çekebilecek.