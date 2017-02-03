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Barcelona, Eski Oyuncusu Ronaldinho'yu Kulübün Brezilya Temsilcisi Yaptı

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Barcelona, Eski Oyuncusu Ronaldinho'yu Kulübün Brezilya Temsilcisi Yaptı
Barcelona'da efsaneleşen Ronaldinho, kulübüne geri döndü. Brezilyalı süper yıldız, Barcelona'nın Brezilya temsilcisi oldu.

FC  Barcelona,  Ronaldinho ile, önümüzdeki yıllarda  Brezilya'da yapılacak çeşitli etkinliklerde  Barcelona'nın büyükelçisi ve temsilcisi olacağı konusunda anlaşmaya vardı.

TEMSİL EDECEK

Ronaldinho ayrıca,  Barcelona'nın düzenleyeceği dünya çapındaki kliniklere, eğitim oturumlarına ve kurumsal etkinliklere katılacak ve kulübün etkinlikleri arasında yer alan 'Legends' adlı projenin bir parçası olacak.

TECRÜBELERİNİ ÇOCUKLARA ANLATACAK

FCBEscola aracılığıyla, FC  Barcelona ve  Ronaldinho'nun futbol akademileri, hem marka hem de bununla olası dernekler açısından farklı yollar arayacak.  Ronaldinho ayrıca bazı okullarda açılış ve kapanış törenlerinde yer alacak ve eğitim görüşmelerindeki tecrübelerini paylaşacağı etkinliklere katılacak.

UNICEF'E KATKI SAĞLAYACAK

Ronaldinho, UNICEF ile ilgili FC  Barcelona Vakfı etkinliklerine de katılacak. Masia 360 projesi, katılan sporcuların eğitimi ve koçluğu ile  Brezilya'nın mevcut olduğu  Barcelona'nın projelerinden bir diğeri olacak.

Anlaşma,  Ronaldinho ve  Barcelona Başkanı  Josep Maria Bartomeu'nun katılımıyla Camp Nou'da yapılacak. Ardından, medya Brezilyalı yıldızın fotoğraflarını kulüp müzesinde çekebilecek.

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