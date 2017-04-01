Banyoda elektrik akımına kapılıp öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yapı markette çalışan Murat Karakelle, dün işe gelmedi ve telefonlarına vermedi.
Durumdan şüphelenen arkadaşları, durumu yakınlarına bildirdi. Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki evinde yalnız yaşayan 37 yaşındaki Karakelle'yi banyoda hareketsiz bulan yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, Karakelle'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, Karakelle'nin termosifondaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak öldüğü tespit edildi.
Karakelle'nin cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Öte yandan, Karakelle'nin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.