Banvit’in satışına evrak engeli

Banvit tarafından KAP'a yapılan açıklamada satış evraklarının yetiştirilememesi yüzünden BRF'ye satış işleminin kapanışının ertelendiği bildirildi. BFR son günlerde Brezilya'daki et skandalıyla gündeme gelmişti.

İşte KAP’a yapılan açıklamanın tamamı:

Şirketimiz tarafından 21 Mart 2017 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması’nda, şirketimizin toplam ödenmiş sermayesinin yaklaşık %79.48’ine tekabül eden ve şirketimizin hâkim hissedarları Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS’nin (“Hissedarlar”) mülkiyetinde bulunan hisselerin tamamının satışına (“İşlem”) ilişkin olarak BRF GmbH ile Hissedarlar arasında 9 Ocak 2017 tarihinde imzalanan ve BRF GmbH tarafından Avusturya kanunları çerçevesinde kurulan BRF GmbH’ın bağlı ortaklığı olan TBQ Foods GmbH’a devir ve temlik edilen hisse satış sözleşmesi (“Sözleşme”) tahtında, İşlem’in kapanışının gerçekleşmesi ve Şirket hisselerinin devri için gereken ön koşulların bir kısmının tamamlandığı ve henüz tamamlanmamış ön koşulların öngörülen olağan genel kurul tarihi olan 13 Nisan 2017 tarihine dek tamamlanmasına yönelik tarafların birlikte çalıştıkları bilgisi verilmişti.

Banvit Brezilyalılara satıldıYine Şirketimiz tarafından 21 Mart 2017 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması’nda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ekonomi Bakanlığı nezdinde rekabet hukukuna gerekli başvurunun yapıldığı ve gerekli onayın beklendiği bilgisi verilmişti. Söz konusu başvuru ile ilgili olarak gerekli onayın alındığı bilgisi Şirketimize iletilmiştir.Bununla birlikte, İşlem’in tamamlanması için 28 Ocak 2016 tarihinde kamuoyuna bildirilen ve aynı tarihte çeşitli bankalarla imzalanan kredi sözleşmesi tahtında yerine getirilmesi gereken koşullar ile Sözleşme tahtındaki diğer koşullara ilişkin evrakın, olağan genel kurul tarihi olan 13 Nisan 2017 tarihine kadar hazırlanamayacak olması nedeniyle, kapanışın sonraki bir tarihe ertelenerek İşlem ile ilgili gündem maddelerinin reddedilmesinin planlandığı, İşlem taraflarının İşlem’in en kısa sürede tamamlanması için her türlü ön koşulun yerine getirilmesine ve her türlü evrakın en kısa sürede hazırlanmasına yönelik olarak birlikte çalışmaya devam ettikleri Hissedarlar ve Sözleşme uyarınca BRF GmbH ve TBQ Foods tarafından Şirket’imize bildirilmiştir. Kapanış için belirlenecek yeni tarih yarın kamuoyuna duyurulacaktır. Yukarıda belirtilen hisse devir işlemiyle ilgili yatırımcılarımızın yatırım kararını veya şirket hisselerinin değerini etkileyecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

BRF ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Mart ayında dünyanın en büyük et ihracatçılarından olan Brezilya'da, 21 et üreticisi şirket, bozuk etlerin son kullanma tarihlerinde hile yapmak, etlere kimyasal madde ve su karıştırma nedeniyle soruşturulurken 3 şirkete de üretim yasağı getirilmişti. Operasyonların başlamasından sonra Brezilya'nın en büyük et üreticilerinden olan JBS'nin hisseleri yüzde 10,6 düşerken diğer büyük üretici BRF'nin hisseleri yüzde 7,3 değer kaybetmişti.