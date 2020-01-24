Banu Alkan Kime Meydan Okudu?

Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Banu Alkan; Hülya Avşar’a meydan okudu: “En güzel benim...”

Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının kamerasına konuşan Banu Alkan, "Ben Türkiye'ye çok şey öğrettim" ifadelerinde bulunurken bir muhabirin 'Bizim yaşımız yetmez...' yorumuna tepki gösterdi.

Yaş takıntısı olmadığını ifade eden Banu Alkan, "Gençliğimin zirvesindeyim" şeklinde konuştu. "Hülya Avşar'a bir türlü bir şeyi öğretemedim. Güzellikte Banu Alkan'dan sonra gelir" diyen Banu Alkan'ın, verdiği konseri izlemeye gelen seyircileri "Hepinizin üzerine uçmak istiyorum" sözleriyle selamlaması dikkatlerden kaçmadı.