Bankaya giren hırsız: Paraları bir türlü bulamadım

Adana'da, bir banka şubesine havalandırma penceresinden girdikten sonra, alarm çalınca paniğe kapılarak kaçmaya çalışan ve polis tarafından yakalanan 33 yaşındaki Hasan T. tutuklandı. Hasan T. sorgusunda, "Paraları bir türlü bulamadım, alarm çalınca panik

Olay, dün 04:00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya havalandırma penceresinden giren hırsız, alarm çalınca paniğe kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, banka yetkilileri de güvenlik kamerasından içeride bir kişinin olduğunu belirledi. Ekipler, binanın etrafını sardı.

'Alarm çalınca panikledim'

Bankanın kapıları kilitli olduğu için binanın çatısına çıkan Hasan T., kaçacak yerinin olmadığını fark edince, yan taraftaki başka bir iş yerinin çatısına geçip, buradan da zemine atlayarak polise teslim oldu. Hasan T., ilk ifadesinde, "Paraları bir türlü bulamadım, alarm çalınca panikleyip aşağı atladım" dedi. Hasan T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.