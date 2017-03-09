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Bankalara fazla ödediğiniz paraları geri alacaksınız

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Bankalara fazla ödediğiniz paraları geri alacaksınız
Bankaların ortak faiz belirlemesi nedeniyle zarara uğrayanlar, fazla ödedikleri paraları misliyle geri alıyor. İ

Ortak faiz belirlediği için ceza kesilen 12 bankadan 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011 arasında kredi ve kredi kartı kullananlar, uğradıkları zararı cezasıyla birlikte geri alabiliyor.

İLK KARAR Ankara'DAN ÇIKTI

Bir başvuruyu inceleyen Ankara'daki Sincan Tüketici Hakem Heyeti, bankanın başka bankalarla kartel oluşturup tüketiciye yüksek faizle kredi sattığına hükmedip, fazla ödenen parayı faiziyle birlikte tüketiciye iade ettirdi. Takvim'in haberine göre, Ankara'da Hakkı İsmail Küçükyavuz isimli bir vatandaş, 2008 ila 2010 yılları arasında bir bankadan 4 farklı tarihte çektiği toplam 38 bin 500 liralık ihtiyaç kredisine yüksek faiz uygulanmış olabileceği düşüncesiyle Sincan Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

PARAYI FAİZİYLE GERİ ALDI

Rekabet Kurulu'nun 'kartel' kararının gerekçe gösterildiği davada heyet, bankanın Küçükyavuz'dan olması gerekenden 740 lira 57 kuruş daha fazla faiz tahsil ettiğine karar verdi. Hakem heyeti, fazladan alınan bu faizin iade edilmesini, ayrıca o tarihten bu yana oluşan mağduriyeti gidermek için 761 lira 14 kuruş faiz işletilmesini kararlaştırdı. Küçükyavuz, bankadan bin 501 lira 71 kuruş iade aldı. Mahkeme ayrıca tebligat ve bilirkişi gideri olarak bankadan 169 lira tahsil etti.

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