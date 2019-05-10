  • BIST 88.533
  • Altın 251,749
  • Dolar 6,0695
  • Euro 6,8234
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

BANKALAR YARIŞA GİRDİ

»
BANKALAR YARIŞA GİRDİ
Emekliler 3 yıllık dönem için bankalardan maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor. Bankaların promosyon yarışı arttı

 Bazı bankalar 450 liraya varan ödemeyi 700 liraya kadar çıkardı. Emekliyi bankaya kazandıran yakınları da 125 lira promosyon alabiliyor.
Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor. Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor. Bazı bankalar, promosyon tutarını 700 liraya kadar çıkardı. Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 ya da 125 lira verenler de var. Emekli 700, yakını ise 125 liraya varan banka promosyonu alabiliyor. Bazı bankalar ise emekli müşteri yarışına sunduğu özel hizmetlerle katılıyor. Ücretsiz havale-EFT, faturalarda indirim, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, kredi ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar sunuluyor. Bu nedenle seçim yaparken imkanları incelemekte yarar var.

DAHA DA ARTABİLİR

Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan yararlanabilecek. Bu tarihten itibaren tutarların daha da artabileceği belirtiliyor.

12,5 MİLYONA ÇİFTE BAYRAM

Bu yıl yaklaşık 12,5 milyon kişi bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi, 27-31 Mayıs arasında hesaplarda olacak. 12 milyar liranın üzerinde ödeme yapılacak. Emeklilere bin lira, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında ödeme olacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde de biner lira ikramiye alacak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail güçleri dehşet saçtı. Mescid-i Aksa'da namaz kılan müslümanlara saldırdı10 Mayıs 2019 Cuma 12:27
  • İBB'DEN YALANLAMA GELDİ10 Mayıs 2019 Cuma 10:52
  • SANATÇILAR YALNIZ KALMADI10 Mayıs 2019 Cuma 09:23
  • AKP'Lİ BAŞKAN'DAN ÇİRKİN İFADELER10 Mayıs 2019 Cuma 09:19
  • ERDOĞAN "ŞAHSIMA ÖLÜM TEHDİTLERİ YAPILDI"10 Mayıs 2019 Cuma 09:14
  • HER ŞEY ÇOK ZOR OLACAK10 Mayıs 2019 Cuma 09:09
  • BANKALAR YARIŞA GİRDİ10 Mayıs 2019 Cuma 08:05
  • İLK RESMİ ANKET SONUÇLARI YAYINLANDI10 Mayıs 2019 Cuma 08:00
  • HAZAL KAYA İMAMOĞLU'NA DESTEK VERDİ09 Mayıs 2019 Perşembe 19:08
  • PFDK CEZA YAĞDIRDI09 Mayıs 2019 Perşembe 18:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim