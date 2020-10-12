Bank Asya yöneticisi Diyanet’te müdür yapılmış

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bank Asya’ya para yatıran insanlar meslekten ihraç edilirken, bankada yönetici olan Oğuz Köktaş’ın Diyanet’e alındığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinde Seyhan Avşar'ın haberine göre Bank Asya’ya para yatıran insanların meslekten ihraç edildiği, tutuklandığı bir süreçte 2014 yılı temmuz ayına kadar Bank Asya’da çalışan Oğuz Köktaş’ın 2017 yılında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Müdürü yapıldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesinde Seyhan Avşar'ın haberine göre Bank Asya’ya para yatıran insanların meslekten ihraç edildiği, tutuklandığı bir süreçte 2014 yılı temmuz ayına kadar Bank Asya’da çalışan Oğuz Köktaş’ın 2017 yılında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Müdürü yapıldığı ortaya çıktı.

Oğuz Köktaş, 2007 yılının şubat ayında FETÖ’nün en büyük finans kaynağı olarak gösterilen ve 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından TMSF tarafından kapatılan Bank Asya’da çalışmaya başladı. 2014’ün temmuz ayına kadar bu bankada çalışmaya devam etti.

Sonrasında özel bir bankada da bir müddet çalışan Köktaş, 2017 yılında ise TDV’de işe alındı. Köktaş, Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Müdürlüğü görevine getirildi. Konuya ilişkin telefonla ulaştığımız Oğuz Köktaş sorularımıza yazılı cevap vereceğini belirterek, konuşmak istemedi. Yazılı olarak ilettiğimiz sorulara ise cevap vermedi.

Bu kadar önemli bir pozisyona Oğuz Köktaş’ın nasıl getirildiğine ilişkin gazetemize konuşan TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, “Diyanet Vakfı işe alacağı personellere ilişkin güvenlik soruşturması yapıyor. Alınacak kişilerin isimleri emniyete yollanıp, sıkıntı var mı yok mu diye soruyoruz. Ona göre işe alım yapıyoruz. Onların verdiği bilgiye güveniyoruz” dedi.

Oğuz Köktaş’ın güvenlik soruşturmasından geçip geçmediğini sorduğumuz Açık, “Tabii Oğuz Bey de bu soruşturmadan geçti. Hatta geçen yıl tüm çalışanlarımıza ilişkin yeniden bir güvenlik soruşturması yaptırdık. Ancak gözden kaçmış olabilir. Bunlar olabilir” diye konuştu. Oğuz Köktaş’ın 7 yıl boyunca Bank Asya’da çalıştığını hiç gizlemediğini aktaran Açık, “Oğuz Köktaş işe alınırken o dönemki yöneticiler acaba sıkıntı olur mu diye düşünmüşler. Sıkı takibe almışlar. Kendisini çalıştığı yerlere ve kişilere sorup ve ona göre hareket edilmiş” ifadelerini kullandı.

Köktaş’ın işletme müdürlüğüne vekâleten baktığını ve geçen günlerde pozisyonunun değiştiğini aktaran Açık, özetle şunları söyledi: “Oğuz Bey hakkında şikâyetler vardı. Kendisini görevden aldık. Hakkında idari ve hukuki soruşturma başlattık. Hata yapılabilir. Önemli olan hatanın devam etmemesi.”