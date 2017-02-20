Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 işadamı gözaltına alındı.
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kapatılan Bandırma İş Adamları Derneği (BANİAD) Yöneti?m Kurulunda görev aldığı belirtilen 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 20 iş adamını gözaltına aldı.
Şüpheliler ilçe emniyet müdürlüğüne getirilirken, diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Bandırma`da 20 işadamı gözaltına alındı!
Balıkesir`in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması`na yönelik operasyonda 20 işadamı gözaltına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 işadamı gözaltına alındı.
Etiketler: işadamı fetö
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