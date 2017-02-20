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Bandırma`da 20 işadamı gözaltına alındı!

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Bandırma`da 20 işadamı gözaltına alındı!
Balıkesir`in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması`na yönelik operasyonda 20 işadamı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 işadamı gözaltına alındı. 

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma  kapsamında, kapatılan Bandırma İş Adamları Derneği (BANİAD) Yöneti?m Kurulunda  görev aldığı belirtilen 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği  ekipleri, bazı adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 20 iş adamını  gözaltına aldı.

Şüpheliler ilçe emniyet müdürlüğüne getirilirken, diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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