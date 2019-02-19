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"Bana yüzlerce erkek yazıyor"

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"Bana yüzlerce erkek yazıyor"
Ünlü sunucu Seda Akgül konuk olduğu televizyon programın da samimi itiraflar da bulundu.

Seda Akgül'ün açıklamalarını satır başları şu şekilde: "Bana hayatım boyunca kimse tektaş takmadı. Nişanlanınca nişanlım da almadı. Kendi tektaşım vardı, onu taktım. Ama soranlara küçük düşmesin diye ‘nişanlım aldı’ dedim. O sadece kendine bir alyans aldı. Bu durumdan hiç rahatsız olmadı. Kendin alabilecek olsan bile bir erkeğin sana hediye etmesi çok hoş bir şey."
"Bana sosyal medyadan vücut çalışıp, fotoğraf gönderip ‘kahve içelim mi?’ diyen yüzlerce erkek var."

"Bana beğenisini belli eden erkeklerin yüzde 70'i evliydi."

47 yaşındaki sunucu, önceki gün sosyal medya hesabından tatilde arkadaşı ile çekilmiş bir fotoğrafını yayınlamıştı. Aynı fotoğrafı arkadaşı da paylaşınca, ortaya ilginç bir durum çıkmıştı. "Arkadaşımla yıllar sonra kavuşmuşuz. O fotoğrafların ikisinde de photoshop var. Espri olsun diye yaptık."

 

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