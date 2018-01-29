"Bana Yapılan Haksızlıktır"

Seren Serengil, telefon ile bağlandığı Seda Sayan'ın programında "Bu karar bana karşı yapılan bir haksızlıktır. Tabii ki ben de karşı dava açacağım. Benim de konuşma hakkım var. Bizim masadaki hiçbir haber yalan değildir, ben de doğruları anlattı." şeklin

Gülben Ergen, üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yorumlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırdı. Ergen, mahkemenin tedbir kararına rağmen, Serengil'in programında aleyhine yorumlar yapmayı sürdürdüğünü iddia etti. Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme, Serengil’in üç gün süreyle zorlama hapsine karar verdi.

SEDA SAYAN: SEREN SERENGİL KULLANILDI

Seren Serengil'e verilen hapis cezayla ilgili konuştu. Sayan şunları söyledi:

Herkes konuştu. Biz konuşmadık diye de eleştirildik. Niye konuşmadık, bizim konumuz değildi. Seda abla bana bunu sorma diyorsa, saygım var. Seren kullanıldı. Aslında çok temiz kalpli bir kız. Benim yapımcım 'konuşma' dedi mi, konuşmuyorum. Cengiz Semercioğlu gerçekten isteseydi, Seren Serengil'i sustururdu. Ama yapmadı.

SEREN SERENGİL, SEDA SAYAN'A BAĞLANDI

Seda Sayan'ın ve stüdyodakilerin açıklamalarından sonra Seren Serengil canlı yayına katıldı. Serengil şunları söyledi:

Benim konuşma yasağını deldiğim iddia ediliyor. Ben konuşma yasağını delmedim. İftira ve hakaret edemem. Her haber doğru. Bütün programlarda çıkan haberler doğru. Bunlar ispatlı ve doğru. Ben konuşmaya devam ettiğim şeyler programın içeriğiyle ilgili. Bu karar tamamen haksızlık. Cezaevinden çıkar çıkmaz dava açacağım. Seda abla beni seviyorsan... Beni daha fazla üzmeyin. Madem böyle bir karar çıktı... Çıktıktan sonra bunun neden doğru bir karar olmadığını teker teker açıklayacağım. Benim konuşma hakkım var. Yasada da böyle bir şey yok. Sadece hakaret ve iftira edemezsin diyor yasa. Bu hakim hakkında da dava açacağım. Mahkeme zaten bu kararı reddetti ama o hakim karar verdi. Beni içeri tıktırmak için yaptılar. Şerefimin ve onurumun üzerine yemin ederim hayatımda kimseye iftira atmadım.

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SEREN SERENGİL'İN ANNESİ NEVİN TEOMAN'DAN AÇIKLAMA

Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman da programa telefonla bağlandı ve sert açıklamalarda bulundu:

Ben tansiyon hastasıyım. Gülben Ergen, Sacit Aslan'a para vererek aylardır kızımın aleyhinde konuşturuyor. Keşke Seren'in karşısına çıksaydı. Siz bu kadının ayıbını hiçbir ayıpla örtemezsiniz. Benim kızım evli adamların yuvasını yıkmadı. Sacit Aslan kim? Gülben'i savunuyor... Gülben Ergen herkesi arkadan vuran bir kadın. 45 yıldır bu piyasadayım sanat camiası hiç bu kadar iğrenç olmadı. Onun çocuklarını düşünüyorsunuz ama Seren'in annesini düşünen yok.

GÜLBEN ERGEN'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Seren Serengil'in hapis cezası alması ile ilgili Gülben Ergen'in avukatı bir açıklamada bulundu.Magazin - 29.01.2018 17:53Seren Serengil'in 3 günlük zorlama hapis cezası almasının ardından gözler Gülben Ergen'e çevrilmişti. Konu ile ilgili hiçbir açıklamada bulunmayan Gülben Ergen'in avukatı sessizliği bozdu. Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir bir açıklamada bulundu.