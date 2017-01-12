Bana hiç inandırıcı gelmedi

Mehmet Y. Yılmaz

DARBE girişimini araştıran TBMM komisyonunun AKP’li üyeleri, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de bir dizi yazılı soru yöneltmişti.

Sürekli okuyucular hatırlayacaklardır bu sorular ile ilgili düşüncemi “Abdullah Gül’e imalı sorular” başlığı ile bu köşede yazmıştım. (20 Aralık 2016)

Nitekim, Abdullah Gül, komisyonun bu sorularını yanıtlarken bir yerde şöyle diyor:

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