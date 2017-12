Bambaşka Takvim

Şimdiye kadar bildiğiniz tüm takvimleri unutun. Çünkü bu takvim bir başka. Love Magazine dergisinin geleneksel hale getirdiği Love Advent takvimi bu yıl da yine çok ses getirdi.

Advent, noel öncesindeki 4 haftaya verilen isim ve her aralık ayında sadece bir aylık takvim hazırlanıyor. Her bir gününde dünyaca ünlü modellerin yer aldığı takvim, diğer örneklerine göre fotoğraflı değil, videolardan oluşuyor.



Takvimin her gününde ünlü bir supermodeli görmeniz mümkün. Her yıl bir konsept üzerinden yapılan takvimde, bu yıl tema spor.



İşte Kendall Jenner, Taylor Hill, Sara Sampaio, Doutzen Kroes, Emily Ratajkowski, Bella Hadid, Gigi Hadid, Hailey Baldwin ve Ashley Graham’lı takvim…