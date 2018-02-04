"Balyoz gibi İniyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afrin’de kullanılan silahların yüzde 60-70’i yerlidir yerli Bay Kemal. Şu Amerika bize İHA vermedi be. Kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı." dedi.

Erdoğan, AK Parti Bitlis ve Batman İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan konuşmasının ardından Batman'da 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, Bayraktar TB2'ye imza attı ve personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Silahlı Kuvvetlerimiz Afrin’de. Oradaki dağlar hamdolsun alınmaya başlandı. Şimdi Afrin’e doğru ilerliyoruz, az kaldı. Allah’ın yardımı sizlerin gayretiyle bunların hepsini de kendi kötülüklerinde ihanetlerinde boğacağız. Bugün Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütleriyle savaşıyoruz. İşte 14’üncü gün aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer.

NE MENEM KURULUŞTUR

Bakınız çok enteresan Avrupa Parlamentosu, toplantısında bir grup milletvekilleri, parlamenterler boyunlarına paçavralar bağlamışlar. Ya bu AB, ne menem kuruluştur ya? Bir taraftan PKK’yı terör örgütü olarak tanıyacaksın öbür taraftan terör öğürtünün paçavralarını boynuna takıp parlamentoya girenlere buyur diyeceksin. Ondan sonra Türkiye’den size sesler yükselince Türkiye bize niye bu kadar saldırıyor. Biz saldırmıyoruz sadece uyarıyoruz. Asıl saldıran varsa o da sizsiniz. Siz terör örgütleriyle el ele kol kola olduğunuz sürece biz sizi uyarmaya devam edeceğiz.

SÖZDE GENEL BAŞKAN

Ana muhalefetin sözde genel başkanı ne diyor. ‘Bir delikli tüfeği bile üretemezsen nasıl savaşacaksın.’ Vah zavallı vah. Ya sen daha bu ülkede neler yapıldığından haberin yok ya. Şu anda şu Afrin var ya Afrin... Afrin’de kullanılan silahların yüzde 60-70’i yerlidir yerli bay Kemal. Bak bugün yıllarca şu Amerika bize İHA vermedi be. Ama ne oldu? Kötü komşu bizleri ev sahibi yaptı. Şimdi biz İHA’ların silahlısını da silahsızını da yapıyoruz. Şu anda bizim SİHA’larla Buseyra Dağı’nda vuruyoruz vuracağız. Savunma sanayinde birkaç geçmişteki ferdi teşebbüsü dahi ayak oyunlarıyla toprağa gömen zihniyetin tepesine ürettiğimiz İHA’larla, toplarla, füzelerle, zırhlı araçlarla adeta balyoz gibi iniyoruz.”

ÖNCE BAŞKOMUTAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Batman 6. Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında, Bitlis’te gençlerin kendisine “Bizi Afrin’e gönder” diye seslendiğini anımsatarak, “Batman, inşallah haber geldiği anda önce başkomutanınız yürüyecek, siz de arkamdan geleceksiniz” diye konuştu.

Erdoğan, “Şu ana kadar bu anlamlı mesajı kimse bana vermedi ama Batman bana verdi. Zeytin Dalı operasyonuna Batman demek ki her şeyiyle hazır” diye konuştu. Elindeki zeytin dalını gösteren Erdoğan, “Zeytin Dalı operasyonunun bu tescil edilmiş hali” dedi.

BAY KEMAL, PYD TERÖR ÖRGÜTÜ MÜDÜR

“Türkiye’de sözde bir anamuhalefet var. Bir tanesi çıkıyor diyor ki PYD bir terör örgütü değildir. Senin zaten PKK’dan ne ayrılığın var ki o da PKK için terör örgütü değildir diyordu. Çünkü onlar parlamentoya terör örgütünün verdiği destekle girdiler, yoksa demokratik yollardan değil. Bir başka milletvekili çıkıyor o da ne diyor. Türkiye’nin Afrin’e girişini bir işgal olarak ifade ediyor. Ben şimdi buradan anamuhalefetin başındaki zata sesleniyorum. Ey bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun söyle bakalım. Bu PYD terör örgütü müdür, eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. YPG terör örgütü müdür, eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın çünkü sen onların Meclis’teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin.”