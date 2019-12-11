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Balıkesir'de Korkutan Depremler

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Balıkesir'de Korkutan Depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 23.14'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Deprem İzmir, İstanbul, Manisa, Tekirdağ ve Bursa'da da hissedildi. 4.3 ve 4,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4,0 VE 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI SARSINTI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 23.14'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,3 ve 4 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.46'da üçüncü kez sarsılan Altıeylül'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Altıeylül'de saat 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

BAKAN ERSOY: CAN VE MAL KAYBI YOK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir Valisi ile görüştüğünü aktararak, depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını ve bu yönde bir beklentinin de bulunmadığını söyledı.

KANDİLLİ RASATHANESİ: 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi Balikesir'in Altieylül ilçesinde saat 23:14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. 

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