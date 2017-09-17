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Balıkçılara erken hamsi avı uyarısı

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Balıkçılara erken hamsi avı uyarısı
Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arslan, "Erken başlayan dönem, yine erken bitecektir. O nedenle hamside zamanından önce sezon açılışını kesinlikle istemiyoruz" dedi.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan,  palamuttan umudunu kesen balıkçıların hamsiye yöneldiklerini belirterek, "Erken  başlayan dönem, yine erken bitecektir. O nedenle hamside zamanından önce sezon  açılışını kesinlikle istemiyoruz." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan yeni av  sezonunda geride kalan 2 haftalık dönemde Doğu Karadenizli balıkçıların  umduklarını bulamadığını söyledi.

Palamut avının kötü başladığını dile getiren Arslan, "Sezon öncesi  balık için işaretler iyi değildi. Palamut avının kötü başlayacağını tahmin  ediyorduk ki beklentilerimiz doğru çıktı. Doğu Karadeniz'de bu balık av miktarda  avlanıyor. Palamut bu sezon şimdilik yüz güldürmüyor." diye konuştu.

Arslan, palamutta umduğunu bulamayan balıkçının diğer türlere  yöneldiğini ifade ederek, şu anda özellikle istavrit avcılığının söz konusu  olduğunu kaydetti.

Avcıların yöneldiği bir diğer balığın ise hamsi olduğuna dikkati çeken  Arslan, Karadeniz'in bazı bölgeleri ile Marmara'da hamsi avcılığı  gerçekleştirildiğini söyledi.

Arslan, hamside sezonun erken açıldığını, bunu kesinlikle  istemediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Geçmişte palamut avının kötü başladığı dönemlerde balıkçılarımız  eylül aylarında hamsi avına yönelmişti. Avın tam ortası olan aralık veya ocak  aylarında balık kaybolmuş, ağlar sezon bitmeden zamanından önce toplamak  durumunda kalmıştı. Aynı senaryonun yeni dönem de yaşanmasını istemiyoruz. Erken  başlayan dönem, yine erken bitecektir. Bu nedenle hamside sezonun erken  açılmasını kesinlikle istemiyoruz."

Giresun'da balıkçı tezgah ve manavlarında hamsinin kilogramı 15  liradan satılıyor.

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