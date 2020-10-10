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Balıkçı teknesi alabora oldu! 2 kişi hayatını kaybetti

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Balıkçı teknesi alabora oldu! 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gelen habere göre İstanbul Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu. 2 kişi hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarıldı.
Son dakika: Balıkçı teknesi alabora oldu! 2 kişi hayatını kaybetti

Fatih Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu. 2 kişi hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarıldı.

Son dakika: Balıkçı teknesi alabora oldu! 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, Fatih Samatya Sahili açıklarında sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Beykoz'dan yaklaşık 13 metrelik tekneyle avlanmak için denize açılan balıkçılar, Samatya Sahili açıklarında ağlarını denize attı. Ağlarını çekmeye başladıkları sırada içinde 13 balıkçının bulunduğu tekne yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Son dakika: Balıkçı teknesi alabora oldu! 2 kişi hayatını kaybetti

Yan yatan teknede bulunan balıkçılardan 12'si Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Denize düşen kişi için arama başlatıldı. Yan yatan tekneden kurtarılanlar Yenikapı'da zabıta noktasına çıkartıldı. Kurtarılan 12 kişiden durumu ağır olan 1 balıkçı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Balıkçı teknesi alabora oldu! 2 kişi hayatını kaybetti

Yapılan tüm müdahalelere rağmen balıkçı hayatını kaybetti. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, alabora olduğu bölgede uzun süre arama yaptı. Kayıp olan balıkçının bir süre sonra cansız bedeni bulundu. Zabıta noktasında bulunan görevliler, kazazedelere çay ikram etti. Teknenin sahilden yaklaşık 1 mil açıkta alabora olduğu öğrenildi.  

Son dakika: Balıkçı teknesi alabora oldu! 2 kişi hayatını kaybetti

İçerisinde 13 kişinin bulunduğu ve alabora olarak batan balıkçı teknesinde bulunan Abdullah Çelik yaşadıklarını anlattı. Çelik, "Balığı yakalamıştık ağa sarmıştık. En sonunda balık sıkıştırdığımız yerden içeri almaya çalıştık biraz balık fazlaydı. Kayıkta kaldırmadı, balıkta fazla olduğu için kayığı devirdi. Herkes panik içindeydi zaten kayığın altında kaldık. Herkes kendi imkanlarıyla çıktı iki kişi hariç. Onlar vefat ettiler Çetin ile Hasan. aşçı vardı o da ambardaydı. Onu 4 buçuk saat sonra kurtarıldı. Onlar buradalar şuan iyiler" diye konuştu.

Son dakika: Balıkçı teknesi alabora oldu! 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği'nden Samatya açıklarında batan tekneye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 04.30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı önlerinde Kumsal-55 isimli Balıkçı Teknesi alabora olarak batmıştır. 

Son dakika: Balıkçı teknesi alabora oldu! 2 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.  Batan teknede bulunan 13 personelden 11'i kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, 2 personel ise hayatını kaybetmiştir.  Konuya ilişkin adli ve idari işlem başlatılmıştır.

Son dakika: Balıkçı teknesi alabora oldu! 2 kişi hayatını kaybetti

 Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı, kazazedelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. " denildi.

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