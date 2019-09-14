BALIK SEZONU, BU YIL VERİMSİZ GEÇİYOR!

Son 20 yılın en verimsiz başlangıcını yaşayan balıkçılar, sezonun erken kapanmasından endişe ediyor. Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, sezonun Kasım-Aralık aylarında bitebileceğini söyledi.

SonDakika.com'un haberine göre; Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, yaptığı açıklama ile son 20 yılın en verimsiz sezon başlangıcını yaşadıklarını belirterek "Çok karamsar konuşmak istemiyorum ama Kasım- Aralık aylarında bu sene için balıkçılık bitebilir" dedi.

"20 YILDIR İLK DEFA BÖYLE BİR VERİMSİZ SEZON BAŞLADIĞINI GÖRDÜK"

Arslan, sezon öncesi balığın az olacağını tahmin ettiklerini ama bu kadar da az olacağını düşünmediklerini söyledi. Arslan "Sezon başlamadan önce dediğimiz gibi bu sene özellikle palamut balığının çok az miktarda olacağını ifade etmiştik çünkü yaşadıklarımız, gördüklerimiz bunu gösteriyor. Biz bu kadarını beklemiyorduk açıkçası şu anda yaklaşık 20 yıldır ilk defa böyle bir verimsiz sezona başlanıldığını gördük. Şu anda Geleneksel Kıyı Balıkçılarımız avlanmaya çıkmıyorlar onların yerine avcılık yapan gırgır ve trol tekneleri denizde onlarda sadece Karadeniz'de barbun, mezgit, istavrit avlıyor" dedi.