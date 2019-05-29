BALDIZI İÇİN KARISINI ÖLDÜRDÜ

Avustyalya'da İngiliz vatandaşı olan 37 yaşındaki adam, baldızı ile birlikte olabilmek için karısını öldürdü.

Karısının cesedini evinin bahçesine gömen adam, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya'da İngiliz vatandaşı olan 37 yaşındaki Ahmed Seedat, 32 yaşındaki karısı Fahima Yusuf'la baldızıyla ilişki yaşamak istediği gerekçesi ile kavga etti. Kavgadan sonra cani koca, uyuyan eşini bijon anahtarı ile kafasına vurdu. Eşine ilk darbeyi vurduktan sonra eşi uyanınca boğazını sıkarak öldürdü.

EŞİNİN CESEDİNİ EVİN BAHÇESİNE GÖMDÜ

Eşini öldürdükten sonra, bir kepçe çağırıp evin arka bahçesine çocuklar için havuz yapmak istediğini ve küçük bir havuza yetecek kadar bir yer kazmasını söyledi. Fahima'dan 4 gün boyunca haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Evde arama yapan polis ekipleri, arka bahçede kazılmış yeri açtığında Fahima'nın cesedini buldu.

"KARIN ÖLÜRSE BALDIZINLA EVLENEBİLİR MİSİN"

Ahmed şüpheli olarak gözaltına alınırken polis, yaptığı soruşturmada Ahmed'in internet üzerinden "Bir insan nasıl gömülür,karın ölürse baldızın ile evlenebilir misin" gibi bilgiler aradığını tespit etti. Ahmed, ayrıca polise veridiği ifadede baldızına karşı ilgi duyduğunu ve baldızının ise kendisini abisi gibi gördüğünü söyledi.

23 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Eşi ile bu konu hakkında defalarca tartıştıklarını ve eşini öldürmeye karar verdiğini söyleyen Ahmed, vurduğu ilk darbe ile uyanıp kendisine "seni seviyorum" diye bağırmasına rağmen eşini öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme tarafından müebbet hapis cezası verilen Ahmed, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.