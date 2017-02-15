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'Bal dudak kızlar' iş adamını ilaçla uyuttu!

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'Bal dudak kızlar' iş adamını ilaçla uyuttu!
Nakliyat firması sahibi B.T, kendisini arayıp evini İzmir’den Aydın’a taşıtmak istediğini söyleyen Berçin.A. ile bir restoranda buluştu. Randevunun gerisi ise Yeşilçam filmlerini aratmadı...

Aydın'da tanınmış bir işadamını uyku ilacı içirerek uyuttuktan sonra yatakta bir kadın ile çıplak fotoğraflarını çeken şantajcılar, işadamı B.T'den 250 bin lira istedi. İşadamının çıplak fotoğraflarını afiş yaptırıp tüm Aydın'a asmakla tehdit eden ikisi kadın beş kişilik şantaj çetesi, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Sorgulamada işadamına tuzak kuranın, yakın arkadaşı Kadir Ç. olduğu ortaya çıktı.

600 bin TL'si çalındı

Aydın'da nakliyat firması olan B.T'ye 6 Şubat Pazartesi günü, evini İzmir'den Aydın'a taşıtmak isteyen Berçin A. adlı bir kadından telefon geldi.

İşadamı B.T. ile Berçin A, şartları konuşmak için Aydın-Muğla karayolu üzerindeki bir restoranda randevulaştı. Berçin A, yanına kadın arkadaşı Semra T'yi de alarak B.T. ile restoranda buluştu.
Burada yemek yerken iddiaya göre kadınlar, B.T'nin içeceğine ilaç koydu. Yemekte aniden fenalaşan işadamı, kendisine tuzak kuran kadınlar tarafından bir araca bindirilerek Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir eve getirildi. Burada Semra T. ile yatakta çıplak fotoğrafları çekilen işadamı, bir süre sonra kendisine geldi.

Afiş tehdidi

Kendini yatakta çırılçıplak bulan B.T, 600 bin liranın da cüzdanından çalındığı fark etti. Ardından cep telefonu ile arkadaşını arayan B.T. evden ayrıldı. Kısa bir süre sonra ise Berçin A, telefon ile işadamını arayarak ellerinde Semra T. ile çekilmiş çıplak fotoğraflarının olduğunu, bunun karşılığı 250 bin lira ödemesi gerektiğini söyledi. Parayı getirmediği takdirde çekilen çıplak fotoğrafları afişe bastırarak tüm Aydın'da asacağını da söyleyen Berçin A, telefonu kapattı.

Bal dudak kızlar!

Şantaj telefonunun ardından soluğu poliste alan işadamı, başına gelenleri anlattı. Telefon numarasından yola çıkan Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, daha öncede bir butik mağazası işleten ve mahallelerinde "bal dudak kızlar" lakabıyla tanınan Berçin A. ile Semra T'yi gözaltına aldı. Zanlılar, sorgulamada kendilerini işadamının en yakın arkadaşı Kadir Ç'nin para karşılığı tuttuğunu itiraf etti. Berçin A, ifadesinde, "Kadir Ç. beni arayarak arkadaşı olan B.T'nin çok parası olduğunu söyledi. B.T'den para sızdırmak için bir planı olduğunu ve plan sonrasında bana para ödeyeceğini söyledi. Semra T. ile birlikte işadamı B.T'yi tuzağa düşürdüm" dedi.

Polis, kadınların ifadesinden sonra şantajı planlayan Kadir Ç. ile birlikte olaya adı karışan Berçin A, Semra T. Aydın K. ve Macit Ö'yü tutuklayıp cezaevine gönderdi.

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