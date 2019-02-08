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Bakırköy'de sahaf festivali 11-22 şubat'ta

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Bakırköy'de sahaf festivali 11-22 şubat'ta
Bakırköy Belediyesi ve Beyoğlu Sahaflar Derneği tarafından düzenlenecek Bakırköy 1. Sahaf Festivali, 11-22 Şubat tarihleri arasında Bakırköy Belediyesi Sanatçılar Parkı ve Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek.

Beyoğlu Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar ve Başkan Yardımcısı Mehmet Ağkuş, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu ziyaret ederek, 1. Bakırköy Sahaf Festivali’nin gerçekleşmesindeki büyük katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Ziyarette bir açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Belediyesi olarak yılda 600’den fazla kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek 1. Bakırköy Sahaf Festivali’nin gerçekleşecek olmasından duyduğu belirterek şunları söyledi: “Biz, Bakırköy’ü kültür ve sanatın başkenti yapma iddiasıyla göreve başladık ve bugün itibarıyla yılda 600’den fazla kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Beyoğlu Sahaflar Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz Sahaf Festivali de Bakırköy’ümüz için ilk olacak. 11-22 Şubat tarihleri arasında Bakırköy Belediyesi Sanatçılar Parkı ve Spor Kompleksi’ne  10.00-20.00 saatleri arasında kitapseverleri bekliyoruz. Bakırköy 1. Sahaf Festivali’nde; nadir bulunan kitap, dergi ve plaklar, eski evrak, belge ve haritalar, O0smanlıca kitap ve mecmualar, imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar kitapseverlerle buluşacak. Festival sırasında aynı zamanda edebiyat, tarih, kültür söyleşileri ve sergilere de ev sahipliği yapacağız.”

Beyoğlu Sahaflar Derneği Başkanı Ümit Nar ve Başkan Yardımcısı Mehmet Ağkuş da 30 sahafın katılacağı festivalde; ayrıca  11-12-13-14 Şubat saat 18.00-19.30, 15-16 Şubat saat 15.30-17.00 ve 17 Şubat saat 12.30-14.00 arasında da pek çok kıymetli kitabın  satışa sunulacağı kitap mezatlarının yapılacağını açıkladılar.

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