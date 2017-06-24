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Bakırköy'de korkutan patlama: 1 yaralı

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Bakırköy'de korkutan patlama: 1 yaralı
BAKIRKÖY'de Osmaniye Mahallesi Camii Sokak'ta bulunan bir iş yerinde tüpgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldi.

Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Osmaniye Mahallesi Camii Sokak'ta bulunan bir iş yerinde saat 06.00 sıralarında tüpgazdan kaynakladığı düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Patlamanın olduğu sokak ortalık savaş alanna döndü. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıdaki ev ve işyeri zarar görürken, sokağın karşısında bulunan bir banka da zarar gördü. Olayda paniğe kapılan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Polis olayın meydanna geldiği sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. İtfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri sürüyor.ajans-404163-3.jpgajans-404163-6.jpg

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