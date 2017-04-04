Bakırköy Belediyesi'nden Rock Festivallerine yeni bir soluk katacak.

Bakırköy Belediyesi ve Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) işbirliğiyle düzenlenen BAK’IN ROCKFestivali 6 Nisan’da Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Anadolu Rock Müziği’nin efsane ismi Bakırköylü Cem Karaca’ya özel bir bölümün ayrılacağı festivalin ilkinde, ağırlıklı olarak Bakırköylü sanatçılar ve gruplar yer alacak.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr.Bülent Kerimoğlu,: “Kültür ve sanatın başkenti Bakırköy” sloganıyla başlattığımız çalışmalara bir yenisini ekliyoruz. Bu ilkbahar’da neşelenmek, üstümüzdeki kara bulutları dağıtmak istiyoruz. Bakırköy’lü gençlerin büyük talebi üzerine, Anadolu Rock ağırlıklı bir festival başlatıyoruz. Bakırköy’ün sinema ve tiyatroda olduğu gibi Anadolu Rock müziğine de öncülük ettiğini biliyoruz. Her yaştaki gençleri barış ve özgürlük şarkıları söyleyeceğimiz festivale bekliyoruz.” dedi.

Sanat danışmanlığını A.İlhan Gülek’in yapacağı festival, 6 Nisan 2017 Perşembe günü saat 20.00’da Leyla Gencer Opera-Sanat Merkezi’nde (Osmaniye-Bakırköy) başlayacak. Festivale katılım ücretsiz olacak.