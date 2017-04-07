Bakırköy Belediyesi, rock festivali.

Bakırköy Belediyesi ve Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) işbirliğiyle düzenlenen BAK’IN ROCK Festivali , Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

BAK’IN ROCK YAPILDI

Bakırköy Belediyesi ve Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) işbirliğiyle düzenlenen BAK’INROCK Festivali , Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.Anadolu Rock Müziği’nin efsane ismi Bakırköylü Cem Karaca’ya özel bir bölümün ayrıldığı festivalinilkinde, ağırlıklı olarak Bakırköylü sanatçılar ve gruplar yer aldılar.Bakırköy Belediye Başkanı Dr.Bülent Kerimoğlu,: “Kültür ve sanatın başkenti Bakırköy” sloganıylabaşlattığımız çalışmalara bir yenisini eklemekten büyük memnuniyet duyduk. Bu ilkbahardaneşelenmek, üstümüzdeki kara bulutları dağıtmak için bu festivali hayata geçirdik. Bakırköylügençlerin büyük talebi üzerine, Anadolu Rock ağırlıklı bir festival başlattık. Bakırköy’ün sinema vetiyatroda olduğu gibi Anadolu Rock müziğine de öncülük ettiğini biliyoruz. Geleneksel halegetireceğimiz bu festivale bundan sonraki yıllarda her yaştaki gençleri ve kendini genç hissedenleribarış ve özgürlük şarkıları söyleyemeye bekliyoruz .” dedi.İlhan Gülek’in sanat danışmanlığını yaptığı Bak’In Rock Festivalinde; Devil(Elmas Şato) Grand Fathers,Old Town Project, Zombiler sahneye çıkarken Cihat Tamer, Bülent Kılıçaslan, Troya Folklor veHalaycılar da konuk sanatçılar olarak yer aldılar.