Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu: Bakırköy'de Spor Yapmayan Kalmayacak

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun ‘’ Bakırköy de spor yapmayan kalmayacak’’ ifadelerini kullandı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun ‘’ Bakırköy de spor yapmayan kalmayacak’’

sloganını hayata geçirmek. Tesislerimizin kültürel ve sosyal açıdan en verimli şekilde Bakırköylü

halkımızın kullanımına sunmak için Atatürk Spor ve Yaşam Köyü tesislerinin tümü Kültür ve Sosyal

İşler Müdürlüğümüzün bünyesinde ücretsiz hizmet vermeye devam etmektedir. Bu vizyon

doğrultusunda tüm müdürlük personelleri olarak 8:30-9:00 saatleri arasında tüm personel sabah

sporu yapıyor ve mesaisine başlıyor. Güne zinde ve mutlulukla başlıyor. Bakırköy Belediyesi Kültür

ve Sosyal İşler Müdürü Sait BABAOĞLU personelini sabah sporundan sonra daha istekli verimli

çalışmasından büyük mutluluk duyduğunu ve örnek çalışmayı tüm kurumlara önerdiğini dile

getirdi.

Bakırköy Belediyesi olarak herkesi spora bekliyoruz.