Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun ‘’ Bakırköy de spor yapmayan kalmayacak’’
sloganını hayata geçirmek. Tesislerimizin kültürel ve sosyal açıdan en verimli şekilde Bakırköylü
halkımızın kullanımına sunmak için Atatürk Spor ve Yaşam Köyü tesislerinin tümü Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğümüzün bünyesinde ücretsiz hizmet vermeye devam etmektedir. Bu vizyon
doğrultusunda tüm müdürlük personelleri olarak 8:30-9:00 saatleri arasında tüm personel sabah
sporu yapıyor ve mesaisine başlıyor. Güne zinde ve mutlulukla başlıyor. Bakırköy Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdürü Sait BABAOĞLU personelini sabah sporundan sonra daha istekli verimli
çalışmasından büyük mutluluk duyduğunu ve örnek çalışmayı tüm kurumlara önerdiğini dile
getirdi.
Bakırköy Belediyesi olarak herkesi spora bekliyoruz.
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Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu: Bakırköy'de Spor Yapmayan Kalmayacak
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun ‘’ Bakırköy de spor yapmayan kalmayacak’’
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