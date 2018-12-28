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Bakanlıktan o reklamlara yasak

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Bakanlıktan o reklamlara yasak
Ticaret Bakanlığınca, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarıyla hizmetlerinin reklamlarına yasak konuldu.

BAKANLIĞIN Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamlarının yanı sıra yasa dışı bahis, kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamayacak.Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarıyla hizmetlerinin reklamına yer verilemeyecek. Her türlü ateşli ve ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamı yayınlanamayacak. 

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