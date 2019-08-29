BAKANLIKTAN, ESENLER İÇİN ONAY!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca İstanbul'un plansız yapılaşmış ilçelerinden Esenler'i depreme hazır ve daha sağlam hale getirecek imar planı değişikliği onaylandı. Esenler'in önemli bölümü, Topkule- Baştabya askeri kışla alanına transfer edilecek. Onayl



DHA'nın haberine göre; Esenler Belediyesi'nce hazırlanan, Atışalanı Mahallesi Kuzey (Topkule- Baştabya) Rezerv Yapı Alanı'na ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 22 Ağustos'ta onaylandı. Onaylanan planlar itirazların alınabilmesi için kanun gereğince 26 Ağustos'ta İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.