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BAKANLIKTAN EMİNE BULUT CİNAYETİYLE İLGİLİ HAMLE!

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BAKANLIKTAN EMİNE BULUT CİNAYETİYLE İLGİLİ HAMLE!
Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından vahşice öldürülen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

SonDakika.com'un haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut hakkında çalışmalara başladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada Emine Bulut'un çocuğunun bakanlığın psikologları gözetimine alındığı belirtildi.
Ayrıca cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için hukuk müşaviri görevlendirildiği Bakanlık tarafından duyuruldu.

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