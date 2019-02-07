  • BIST 102.724
  • Altın 220,732
  • Dolar 5,2634
  • Euro 5,9746
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMeteoroloji'den hortum uyarısı

Bakanlık, ünlü sunucunun beraatına itiraz etti

»
Bakanlık, ünlü sunucunun beraatına itiraz etti
Sunucu Ali İhsan Varol, eşi Ayşe Varol'u darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde "Şikayet kalksa da ortada suç var" dendi.

Eşi Ayşe Varol, kendisine yumruk attığı iddiasıyla sunucu Ali İhsan Varol'dan şikayetçi olmuştu.
İstanbul Ailenin Korunması Bürosu, sunucunun 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etti.Yargılama devam ederken Ayşe Varol, eşi hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Dava düştü ve Varol beraat etti. Ancak davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, karara itiraz etti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Bakanlığın itiraz dilekçesinde; 'Ayşe Varol'un şikayetinden vazgeçmesi, suçun işlendiği gerçeğini değiştirmez' denildi. Ancak mahkeme, bakanlığın itirazını yersiz buldu.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbulda çöken bina için yayın yasağı06 Şubat 2019 Çarşamba 18:36
  • Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz06 Şubat 2019 Çarşamba 16:42
  • Fatih Terim'in babası vefat etti. Terim hastaneye böyle geldi06 Şubat 2019 Çarşamba 16:29
  • İstanbul Maltepe'de 6 katlı bina çöktü06 Şubat 2019 Çarşamba 16:25
  • "Tarihi gerçeklere ayrıkı, siyasi bir yalandır"06 Şubat 2019 Çarşamba 12:01
  • Meteoroloji'den aşırı yağış ve hortum uyarısı06 Şubat 2019 Çarşamba 10:59
  • "Sorunlarımızın konuşularak çözüleceğine inanıyorum"06 Şubat 2019 Çarşamba 01:05
  • Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor06 Şubat 2019 Çarşamba 00:03
  • Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor06 Şubat 2019 Çarşamba 00:01
  • Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek06 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim