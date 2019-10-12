BAKANLIK DUYURDU: ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 415’E ULAŞTI!

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırlarının terörden temizlenmesi amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 415'e ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Fırat'ın doğusunda icra edilen ve dördüncü gününe giren Barış Pınarı Harekâtı’nın gece boyunca da başarıyla sürdürüldüğü, terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinın etkili şekilde karadan ve havadan vurulduğu dile getirildi. Açıklamada etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının da 415'e ulaştığı ifade edildi.