Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Fırat'ın doğusunda icra edilen ve dördüncü gününe giren Barış Pınarı Harekâtı’nın gece boyunca da başarıyla sürdürüldüğü, terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinın etkili şekilde karadan ve havadan vurulduğu dile getirildi. Açıklamada etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının da 415'e ulaştığı ifade edildi.
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BAKANLIK DUYURDU: ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 415’E ULAŞTI!
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırlarının terörden temizlenmesi amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 415'e ulaştığını açıkladı.
Etiketler: barış pınarı, milli savunma bakanlığı, suriye, terör, hava saldırısı, kara harekatı, terörist, msb
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