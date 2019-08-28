İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de TKP/ML üyesi 3 terörist ile bunlara yardım eden 1 kişinin yakalandığını açıkladı.
- BIST 96.096
- Altın 287,775
- Dolar 5,7991
- Euro 6,4298
- İstanbul 30 °C
- Ankara 29 °C
- DOLARIN DURUMU NE?
- FETÖ'NÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU YAKALANDI!
- ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMASI 2021'DE BAŞLIYOR!
- TÜRKİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARI GİDEREK ARTIYOR!
- KİRADA EVİ OLANLAR DİKKAT!
- BAKANLIK DUYURDU! 3 TERÖRİST YAKALANDI
- İNGİLTERE'DE PARLAMENTO DEVRE DIŞI KALIYOR!
- İBB, SU BASKINLARINA KARŞI EYLEME GEÇTİ!
- DAVUTOĞLU İÇİN ŞOK İDDİA!
- RUS SAVAŞ UÇAĞI, TSK'NIN 10 NO'LU GÖZLEM NOKTASINI VURDU!
- HANGİ OYUNCU, NE KADAR ÜCRET ALIYOR?
- KAN DONDURAN VAHŞET!
- TÜRKİYE'DEN RUSYA'YLA, SU-35 VE SU-57 GÖRÜŞMESİ!
- ÜNLÜ ÇİFT BOŞANIYOR!
- GÖNÜL YAZAR'DAN EVLİLİK ÇIKIŞI!
BAKANLIK DUYURDU! 3 TERÖRİST YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de TKP/ML üyesi 3 terörist ile bunlara yardım eden 1 kişinin yakalandığını açıkladı.
Etiketler: içişleri Bakanlığı, PKK, Yakalama
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
DOLARIN DURUMU NE?Ünlü Ekonomist Beste Naz Süllü, doların son günlerde 5.80 TL'nin üzerine çıkmasına ve TL'nin değer kaybına açıklık getirdi.
FETÖ'NÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU YAKALANDI!FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.
ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMASI 2021'DE BAŞLIYOR!Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar "Zorunlu depozito uygulaması 2021'de bu projeden sonra başlayacak. Bu sayede birçok çevre problemini çözmüş olacağız. Hedefimiz yıllık ortalama 40-50 milyar içecek ambalajını, piyasaya sürülen amba
TÜRKİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARI GİDEREK ARTIYOR!Türkiye'de çocuk tacizi olayları giderek artıyor. Şidetle Mücadele Vakfı (HEGEM) korkunç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.
KİRADA EVİ OLANLAR DİKKAT!Kirada evi olanlar dikkat! Bu haber hepinizi yakından ilgilendiriyor. Evin emlak değerinin altında kira gösteren ev sahipleri incelemeye takıldıklarında aradaki farkı cezalı olarak ödeyebilirler.
VİDEO GALERİ
- 13:48 - DOLARIN DURUMU NE?
- 13:34 - FETÖ'NÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU YAKALANDI!
- 13:24 - ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMASI 2021'DE BAŞLIYOR!
- 13:02 - TÜRKİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARI GİDEREK ARTIYOR!
- 12:55 - KİRADA EVİ OLANLAR DİKKAT!
- 12:43 - BAKANLIK DUYURDU! 3 TERÖRİST YAKALANDI
- 12:33 - İNGİLTERE'DE PARLAMENTO DEVRE DIŞI KALIYOR!
- 12:25 - İBB, SU BASKINLARINA KARŞI EYLEME GEÇTİ!
- 12:18 - DAVUTOĞLU İÇİN ŞOK İDDİA!
- 12:10 - RUS SAVAŞ UÇAĞI, TSK'NIN 10 NO'LU GÖZLEM NOKTASINI VURDU!
- 12:02 - HANGİ OYUNCU, NE KADAR ÜCRET ALIYOR?
- 11:54 - KAN DONDURAN VAHŞET!
- 11:48 - TÜRKİYE'DEN RUSYA'YLA, SU-35 VE SU-57 GÖRÜŞMESİ!
- 11:35 - ÜNLÜ ÇİFT BOŞANIYOR!
- 11:22 - GÖNÜL YAZAR'DAN EVLİLİK ÇIKIŞI!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim