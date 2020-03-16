Bakanlığa Böyle Seslendi!

"Çok Gezenti" isimli bir program yapan Burak Akkul, Twitter hesabında yayınladığı video ile 5 gündür eşiyle birlikte karantinada olduğunu duyurdu.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre program formatı gereği dünyayı gezen "Çok Gezenti" programının sunucusu Burak Akkul, paylaştığı videoda İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eşiyle birlikte karantina altında olduğunu söyledi.



Corona virüs testinin sonucunun kendilerine açıklanmadığını fakat kendi iddiasına göre 5 gündür karantinada olduğunu ifade eden Akkul şöyle konuştu:

"Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getiri belki. 5 gün oldu Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde korona şüphesi ile karantinadayım ve tedavi görüyorum.

Bence korona pozitif tedavi görüyorum ama şöyle bir şey var malesef 72 saat, 96 saat oldu bize eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar.

Sizden ricam bunu mümkün olduğunca yaymanız. Bakanlıktan çok rica ediyorum bize bunu söylemeleri lazım, sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz"