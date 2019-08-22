BAKANIN UÇAK AÇIKLAMASINA THK'DAN YANIT!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türk Hava Kurumu'na (THK) ait yangın söndürme uçaklarıyla ilgili olarak "Bu uçaklar eski, bozuk, yağ kaçırıyor" demesi üzerine konuşan bir THK yetkilisi cevap verdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Halen başkanlığını emekli Hava Tümgeneral Bertan Nogaylaroğlu, Türk Hava Kurumu'nun elinde 9 adet yangın söndürme uçağının bulunduğunu, bunlardan da 5'inin uçuşa hazır olarak beklediğini belirtti.