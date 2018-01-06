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Bakanın uçağı acil iniş yaptı

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Bakanın uçağı acil iniş yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de içinde bulunduğu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre kabin içerisinde duman ve koku çıkması nedeniyle Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin içinde bulunduğu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait TC-KDR kuyruk tescilli özel uçakla Ankara’ya gitmek üzere saat 12.07’de Sabiha Gökçen Havalimanı’dan havalandı. 

Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kabin içerisinde duman ve koku çıkmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak saat 12.40'da sorunsuz bir şekilde havalimanına inişini gerçekleştirdi.

Bakan Özhaseki, Kocaeli Valiliği tarafından tahsis edilen araçla Ankara'ya hareket etti.

Uçağın inmesine neden olan kokunun, uçağın altında bulunan kamera sisteminden kaynaklandığı öğrenildi.

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