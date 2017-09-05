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Bakan'dan öğretmen adaylarına müjde

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Bakan'dan öğretmen adaylarına müjde
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen ataması konusunda çalışma yapacaklarını belirterek, "Bütçe Meclis'e sunulsun. Meclis'ten çıkacak rakamdan sonra 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kurban Bayramı nedeniyle geldiği memleketi Sivas'ta bayram ziyaretleri kapsamında Gürün İlçesi'ne geldi. Bakan Yılmaz burada Gürün Ulu Camisi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programa Bakan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Bayraz, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir ve çok sayıda kişi katıldı. Bayramlaşma programında konuşan Bakan Yılmaz, birlik ve beraberliğe değindi.

'BAYRAMLAR BİR EĞİTİMDİR'

Bayramların toplum üzerindeki önemine değinen Bakan Yılmaz, "Bu bayramlar bir eğitimdir. Eğitimin amacı toplumun değerlerini, kültürünü okullar marifetiyle nesilden nesile yaşatmaktır. Eğitim 4 duvar arasında olmaz. Bu Kurban Bayramı'nın değeri nedir? Sıla-i rahim. Nedir Sıla-i rahim? Anneyi, babayı, akrabayı ziyaret etmektir. Nerede olursanız olun. Bir bayram gelmişse, bayramda akrabayı ziyaret etmek lazım. Onlarla bayramlaşmak lazım. Küskünlükleri unutmak, dostlukları artırmak lazım, kimsesizlerin kimsesizi olmak lazım. Bir olacağız, beraber olacağız ki toplumumuz güçlü olsun. En güçlü toplumlar birlik ve beraberlik içinde davrananlardır. Önemli olan birlik beraberliktir. İşte bu bayramlar birlik ve beraberliğimize vesile olan rahmet günleridir. Bunları değerlendirmek lazım. Eğer Gürün'de bayramlaşma var deniliyorsa, bir hastalık bir de cenaze durumu hariç mutlaka ve mutlaka bir bayramlaşma için gidebilmek lazım. İbadet tek başına olabilir ama bayramlar tek başına olmaz. Değerlerimizi yaşattığımız halde kimsenin şüphesi olmasın 21'inci Yüzyıl Tükiye'nin yüzyılı olacaktır" dedi. Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz hemşehrileriyle bayramlaştı.

'2018 YILINDA ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ'

Bayramlaşma sonrası basın mensuplarının önümüzdeki dönemde öğretmen ataması yapılmasına yönelik sorusunu cevaplayan Bakan Yılmaz, "Önümüzdeki yıl, yani yeni yılda, 2018 yılında öğretmen ataması yapacağız. Bütçe meclise sunulsun. Meclisten çıkacak rakamdan sonra 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz" dedi.
 

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