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Bakandan kısa dönem askerlik açıklaması!

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Bakandan kısa dönem askerlik açıklaması!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, meslek eğitimini daha cazip hale getirmek için, "MYO mezunlarına kısa dönem askerlik" taleplerinin gündemde olduğunu söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Meslek Yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik" konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milat gazetesinden Serdar Arseven'e konuşan Bakan Özlü, MYO mezunlarının kısa dönem askerlik taleplerinin gündemde olduğunu belirtti.

Arseven'in aktardığına göre, Özlü'nün kısa dönem askerlik konusundaki açıklamaları şu şekilde:

"Bunu biz birkaç defa görüştük. Üniversite mezunlarından ziyade, aranan eleman dediğimiz, ara eleman-nitelikli personel ihtiyacımız var. Hastanelerin doktordan fazla hemşire ihtiyacı var. Bana bir iş adamı geldi, 'Ben bir mühendise 4 bin, bir teknisyene 6 bin lira ödüyorum' dedi. Almanya’da mesleki eğitime giden 7.8 milyon genç var. Türkiye’de ise 1.7 milyon. Bizim yetiştirdiğimiz elemanlarla, sanayide ihtiyaç duyulan kişiler örtüşmüyor. Sanayici kaynak uzmanı ya da CNC operatörü istiyor, biz düz lise mezunu yetiştiriyoruz... Dolayısıyla bunu örtüştürebilirsek işsizliğin azalmasına da ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyim."

MYO MEZUNLARINA KISA DÖNEM GÜNDEMDE

"Bu konuşulan bir konu. Milli Eğitim Bakanımızla Sivas’ta yapılan bir toplantıda bu konu konuşuldu ve Sayın Bakanımız not aldı, 'Bu şekilde bir düzenleme yapalım' diye. Gündemde olan bir konu..."

 

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