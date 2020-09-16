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Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ayrıntılarını açıkladı

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Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze yapılacak olan eğitimde uyum programı hakkında bilgi verdi.
 
 
Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ayrıntılarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak." diye konuştu. 

İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak" dedi. 

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