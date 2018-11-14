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Bakan Varank: Aylık yaşam bursu gençler için 20 bin lira olacak

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Bakan Varank: Aylık yaşam bursu gençler için 20 bin lira olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı desteklerini açıkladı. Bakan Varank programa katılacak genç araştırmacılara aylık 20 bin TL, deneyimli araştırmacılara ise 24 bin TL aylık yaşam gideri bursu verileceğini

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Smartfuture Expo açılışına katıldı. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Varank, tersine beyin göçünü hızlandırmak amacıyla başlatılan ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ desteklerini açıkladı.

Bilim insanlarının Türkiye’ye dönüşüne katkı sağlayacak önemli bir programı 15 Aralık’ta hayata geçireceklerini vurgulayan Bakan Varank, “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı adını verdiğimiz bu destekte alanlarında uzman üst düzey araştırmacıların stratejik değer taşıyan projelere katkı sağlamak üzere ülkemize gelmesini hedefliyoruz. Gelen lider araştırmacılar çalışmalarını ülkemizin önde gelen üniversite, sanayi kuruluşu veya kamu kurumlarında yürütebilecek.

Programa yurt dışından ülkemize gelecek Türkiye vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu araştırmacıları da kapsayacak ve 8 farklı alanda teşvikler sunulacak. Aylık yaşam gideri bursu genç araştırmacılar için 20 bin TL, deneyimli araştırmacılar için 24 bin TL olacak. Her bir araştırma için araştırma başlangıç paketi ödeneği bulunacak.

Bu ödenek genç araştırmacılar için 500 bin TL, deneyimli araştırmacılar için 1 milyon TL olarak belirlendi. Ödeneği araştırmacılara ev sahipliği yapan kurumlara aktaracağız. Başlangıç paketlerinin yanında ev sahibi kuruma 750 bin TL’ye kadar araştırma desteği verilebilecek, aylık 3 bin 750 TL yönetim ve idari maliyetler ödeneği de aktarılacak” diye konuştu.

Desteğin araştırmacıların ailelerini de kapsayacağını belirten Bakan Varank, “Desteği hazırlarken aile bütünlüğünü de göz önünde bulundurduk. Araştırmacıların eş ve çocukları için aylık 2 bin 250 TL aile ödeneği sağlıyoruz. Araştırmacı ve ülkemize gelen tüm aile fertleri için sağlık sigortası desteği vereceğiz. Ayrıca araştırmacı ve ailesinin yol masraflarını da karşılayacağız.

Türkiye’ye gelen lider araştırmacıların kendi ekiplerini kurabilmelerine yönelik her türlü imkanı da sağlayacağız. Araştırma ekibindeki doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 TL burs verilecek. Her ekipte 5 doktora öğrencisi bu burstan faydalanabilecek. Ümit ediyoruz bu programla ARGE alanındaki yüksek dinamizm, uluslararası deneyimle bütünleşecek, milli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ülkemize taşınabilecektir” ifadelerini kullandı.

 

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