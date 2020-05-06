Bakan Varank: 300 Başvuru Kabul Edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsün teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak genç araştırmacıları teşvik etmek amaçlı TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na (STAR) yapılan 340 başvurudan 300'ünün kabul edildiğini açı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından 'Covid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik projelerde görev alacak genç araştırmacıları teşvik ve destek amacıyla geçen ay STAR Programı'nın çağrısı yapıldı. Programa başvurular, 8 Nisan'da başlayıp, 20 Nisan'da sona erdi. Programa 12 günde 70 farklı projeyle 340 öğrenci ve araştırmacı başvurdu. 'Covid-19' ile mücadeleye yönelik Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyen 118'i lisans, 85'i yüksek lisans, 70'i doktora öğrencisi ve 27’si doktora sonrası olmak üzere 300 araştırmacı destek almaya hak kazandı. 300 STAR bursiyerinin 209'unu kadın araştırmacılar oluşturdu. Kamu destekli Ar-Ge projelerinde görev alan lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin TL’ye kadar aylık burs verilecek. Araştırmacılar, 'Covid-19' ile mücadele kapsamında yeni nesil dezenfektanlar, koruyucu kıyafetler, tanı kitleri, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipman, ilaç, aşı, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamaları konularında çalışmalar yapılan projelerde görev alacak.

'70 FARKLI PROJE İLE 340 ARAŞTIRMACI BAŞVURDU'

Bakan Varank, yaptığı açıklamada, geçen ay 'Covid-19' ile ilgili sanal ortamda konferans düzenlediklerini anımsatarak, "Aşı ve ilaç geliştirme alanında TÜBİTAK'ın liderlik ettiği araştırmaları bizzat bu işi yürüten kıymetli hocalarımızdan dinledik. Konferans esnasında genç araştırmacılardan, öğrencilerden bu çalışmalara dahil olmak istediklerine ilişkin pek çok mesaj geldi. Elbette bu taleplere kayıtsız kalmadık. Hemen harekete geçerek yeni bir burs programı tasarladık. TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programına 70 farklı proje ile 340 araştırmacı başvurdu. Bu başvuruların 300'ü kabul edildi" dedi.

Genç araştırmacılara güvendiklerini vurgulayan Bakan Varank, 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceklerini kaydetti. Varank, "Biz tüm araştırmacılarımıza güveniyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağız. Önünüzde hiçbir engel yok, bundan sonra da asla olmayacak. Bu küresel tehdide karşı hep birlikte başarmakta kararlıyız. 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolunda sizlerden de aldığımız güçle emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.