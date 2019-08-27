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BAKAN SOYLU'YA MÜCEVHER HEDİYE EDİLDİ Mİ?

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BAKAN SOYLU'YA MÜCEVHER HEDİYE EDİLDİ Mİ?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyIm atanan Mustafa Yaman tarafından kendisine gümüş mücevherat hediye edildiği iddialarına yanıt verdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Böyle bir hediye almadığını hatta belediyeden aldığı hiçbir hediye bulunmadığını söyleyen Soylu, "O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim... Neymiş bakalım o fatura!" dedi.

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