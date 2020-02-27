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Bakan Soylu'dan Vahit Bıçak'a Darbe

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Bakan Soylu'dan Vahit Bıçak'a Darbe
Akademsiye Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail Hikmet'in avukatı, Ceren Damar ile ilgili mahkemede iftiralar atmıştı. Bu olay Bakan Soylu'nunda gündemindeydi. Soylu'nun açıklamasında '' Bugün itibariyle Polis Akademisi bu ilişkiyi kesiyor.'' dedi

Bakan Soylu, öldürülern akademisyen Ceren Damar'a iftira atan avukat Vahit Bıçak'ın Polis akademisiyle ilişkisinin kesileceğini açıkladı.

Avukat Vahit Bıçak,Ceren Damar, sanık İsmail Hikmet'le birlikte yaşamak istediğini iddia etmişti. Avukatın bu iftirası büyük tepki çekmişti. Avukat Bıçak savunmasına cinsel istismar var müvekkilimi tehtit etti diyerek devam etmişti.

Dava sonrası Ankara Bürosu Bıçak hakkında soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bugün AA Editör Masası'nda konuk oldu. O programda Bakan Soylu şunları söyledi. ''Polis Akademisi'ndeki öğretim üyesi Profesör Vahit Bıçak,Ceren Damar'ın sanığının avukatı. Bu konuda arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme çerçevesinde, Polis Akademisi ile ilişiğinin kesilmesiyle ilgili onay benim önümde. Bugün itibariyle bu ilişki kesiliyor, bir süreci vardı onu bekledik. Onay bizim önümüzde ve kesilecek''

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